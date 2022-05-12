«Хьюстон» в любой момент готов забрать из «Лейкерс» Уэстбрука с пиком

«Лейкерс» перед дедлайном обсуждали вариант обмена с «Рокетс», в результате которого команду пополнил бы Джон Уолл, а в обратном направлении отправился Расселл Уэстбрук и пик первого раунда драфта.

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