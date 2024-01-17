В России подготовили ответ Пашиняну на его антирусскую выходку: "Вызывает негодование"

Главред радио Sputnik Вышинский прокомментировал недружественный шаг армянских властейВ конце декабря 2023 года Армения приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа", транслировавшей программы радио Sputnik.
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