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Галактионов может покинуть молодежную сборную и сосредоточиться на работе с «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может покинуть молодежную сборную России. В РФС рассматривают вариант, при котором 38-летний специалист сосредоточится только на работе с клубом, сообщает «РБ Спорт».

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