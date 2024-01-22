Студентки МГПУ удостоены знаков отличия «Волонтер Москвы»

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина вручила знаки отличия «Волонтёр Москвы» 30 жителям столицы, в числе которых студентки Московского городского педагогического университета из района Ростокино Александра Оберная и Анастасия Иванова.
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