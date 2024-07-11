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Ультраправые в Европарламенте не смогли договориться и разругавшись, раскололись на три группы

Ультраправые в Европарламенте не смогли договориться и разругавшись, раскололись на три группы

Занявшая второе место на выборах в Европарламент в ФРГ ультраправая партия “Альтернатива для Германии” создаст свою группу в Европарламенте, она будет третьим по счету обьединением правых евроскептиков в ЕП.

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Комментарии
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Галина Чужая
И что? Ради того, чтобы  изничтожить нас  они обязательно найдут общий язык. Вернее США прикрикнет и как миленькие облобызаются.
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20 час.
VG
Vasily Golov
Какая группа &quot;правых&quot; выгодна России ? Или Россия все думает над этим вопросом.Помните лозунг на выборах 1996г. ? &quot;Голосуй или проиграешь&quot;.Клюнул избиратель на черную политтехнологию из США.Агитация не ЗА,а агитация ПРОТИВ.Или проиграешь На подходит для Германии,Франции лозунг: &quot; &quot;Голосуй или живи как сегодня!&quot;Это и есть агитация ПРОТИВ.Политики нынешней власти.Мне ближе &quot;Патриоты за Европу.&quot;Так жить нельзя-говорят нынешние патриоты!Нужны перемены в Евросоюзе и каждом государстве.
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17 час.

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