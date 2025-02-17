Анонсирован четвертый сезон аниме “Некий научный Рейлган” (Toaru Kagaku no Railgun) Ко...

Анонсирован четвертый сезон аниме “Некий научный Рейлган” (Toaru Kagaku no Railgun)Компания J.C. Staff объявила, что четвертый сезон аниме-адаптации “Некий научный Рейлган” (Toaru Kagaku no Railgun) находится в производствеЧитать дальше → источник.
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