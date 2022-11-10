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Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Динамо» из Москвы, другие матчи

С 11 по 13 ноября пройдут матчи седьмого тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Динамо» из Москвы.

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