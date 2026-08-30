Танкисты 90-й дивизии "Центра" получили награды в день 85-летия соединения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Награждение государственными наградами военнослужащих группировки войск "Центр" в день 85-й годовщины образования 90-й гвардейской танковой дивизии состоялось в зоне проведения СВО.
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