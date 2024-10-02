В Москве вырос спрос на бриллианты из праха умерших родных

В Москве становится популярным изготовление бриллиантов из праха умерших. Как сообщает Aif.ru, в России существует лишь несколько компаний, занимающихся этой деятельностью, в основном в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.
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