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Руководитель «Альпин»: «Окон и Алонсо подвели команду»  

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр раскритиковал пилотов команды Эстебана Окона и Фернандо Алонсо, которые повредили болиды в острой борьбе между собой и откатились за пределы очковой зоны в бразильском спринте.

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