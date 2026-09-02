Березняки вместо полигона: внутренняя война киевских спецслужб вышла к жилым девятиэтажкам

Ночью у дома 10 на улице Шумского, в спальном массиве Березняки, писали о стрельбе между СБУ и ГУР. В центре — Степан Каплунов из РДК, которого корпус считает похищенным, а силовики — своим активом.
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