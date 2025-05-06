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Суд над экс-замгубернатором Ростовской области: взятка под видом помощи ФК "Ростов"

Суд над экс-замгубернатором Ростовской области: взятка под видом помощи ФК "Ростов"

Следующее заседание суда назначено на 12 мая 2025 года.Продолжается громкое дело против бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарёва, обвиняемого в получении взятки в размере 27 миллионов рублей.

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