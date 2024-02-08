В Госуниверситете вспыхнул пожар

Сегодня вечером в Государственном университете Молдовы (USM) произошел пожар. По словам пресс-секретаря Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU) Лилианы Пушкашу, пламя охватило дверь одного из кабинетов.
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