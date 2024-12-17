В России анонсировали создание линейки ракет, не уступающих «Орешнику»

Российские военные конструкторы близки к созданию ракет, неуязвимых для западных средств противоракетной обороны и не уступающих по своим характеристикам новому баллистическому ракетному комплексу «Орешник».
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