Прокуратура требует взыскать 1 млрд рублей с чиновника и его подельников

Ивановский районный суд приступит к рассмотрению беспрецедентного антикоррупционного иска. Прокурор региона Андрей Жугин требует солидарно взыскать более 1 миллиарда рублей с бывшего главы областного департамента дорожного хозяйства Дмитрия Вавринчука, его бизнес-партнёра Рашо Ферояна, а также их родственников и соучредителей подконтрольных фирм.