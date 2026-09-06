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Аргументы недели

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Прокуратура требует взыскать 1 млрд рублей с чиновника и его подельников

Прокуратура требует взыскать 1 млрд рублей с чиновника и его подельников

Ивановский районный суд приступит к рассмотрению беспрецедентного антикоррупционного иска. Прокурор региона Андрей Жугин требует солидарно взыскать более 1 миллиарда рублей с бывшего главы областного департамента дорожного хозяйства Дмитрия Вавринчука, его бизнес-партнёра Рашо Ферояна, а также их родственников и соучредителей подконтрольных фирм.

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