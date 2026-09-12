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Царьград

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72 сироты получили ключи от квартир в Тугулыме за 223 млн рублей

72 сироты получили ключи от квартир в Тугулыме за 223 млн рублей

Ключи от квартир в новых домах Тугулыма 11 сентября вручили 72 детям-сиротам. Новоселами стали жители Тугулымского округа, Пышмы и Туринска, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

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