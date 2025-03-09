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В России появился новый профессиональный праздник

В России появился новый профессиональный праздник

День архитектора будет отмечаться в середине лета — в первый понедельник июля.фото: pixabay.com/mwitt1337Правительство утвердило новый профессиональный праздник — День архитектора, сообщает 9 марта пресс-служба кабмина.

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