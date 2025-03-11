Самокатчиков могут признать водителями

Это часть предложений Минтранса по изменению ПДД. Среди прочего — скорость движения на средствах индивидуальной мобильности могут ограничить до 10 километров в час, если рядом пешеходыМинтранс хочет уравнять обязанности и ответственность владельцев СИМ с водители автомобилей.
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