Самокатчиков могут признать водителями

Это часть предложений Минтранса по изменению ПДД. Среди прочего — скорость движения на средствах индивидуальной мобильности могут ограничить до 10 километров в час, если рядом пешеходыМинтранс хочет уравнять обязанности и ответственность владельцев СИМ с водители автомобилей.