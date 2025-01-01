Желающим стать киберспортсменами посоветовали начать с классических игр

Директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков в беседе с "Газетой.Ru" желающим стать киберспортсменами новичкам обратить внимание на классические игры, которые сформировали основы современного киберспорта.
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