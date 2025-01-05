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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жаки Икс: «Надеюсь, Алонсо снова станет чемпионом «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Жаки Икс порассуждал о впечатляющей карьере 43-летнего гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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