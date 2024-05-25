В Британии на аукционе продали картину художника Джона Бретта. Она больше полувека висела в деревенском доме

За полотно коллекционер отдал 35 тысяч евро.На прошедшем в Великобритании аукционе ушла с молотка картина знаменитого художника Джона Бретта, которая, как недавно выяснилось, порядка 60 лет просто висела в небольшом деревенском домике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии