На Западе подсчитали стоимость новых социальных инициатив президента России

Новые национальные проекты, которые президент России Владимир Путин предложил во время выступления с ежегодным послании Федеральному Собранию, наряду с инициативами по повышению уровня жизни и массовым списанием кредитов российским регионам, могут стоить казне государства более 130 миллиардов долларов, что сейчас не учтено в бюджете.