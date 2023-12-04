Власти Эстонии сообщили, что граница с РФ может быть закрыта «в любой момент»

Власти Эстонии предупредили, что граница с Россией может быть закрыта "в любой момент". В связи с этим они рекомендовали гражданам не совершать поездок в РФ, поскольку вернуться обратно в этом случае будет затруднительно.
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