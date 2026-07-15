Владивосток признан вторым в России по дороговизне трёхзвёздочных отелей

Индекс гостиничного номера в трёхзвёздных отелях Владивостока нынешним летом равен 12 — именно столько ночей можно пожить на среднюю российскую зарплату в самом популярном отельном сегменте в приморской столице, сообщает PRIMPRESS.
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