Полиция задержала высокопоставленных силовиков по делу об участии в банде 90-х

Речь идёт о главе штаба СОБР "Рысь" и сотруднике Главного управления спецназа полицииВысокопоставленных силовиков задержала 6 декабря полиция по делу о банде, которая орудовала в Москве и Подмосковье в лихие 90-е.
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