Количество электрокаров вырастет в сто раз в Новосибирске к 2030 году

Пересадить на электрокары новосибирцев планируют уже в ближайшее время. Количество зарядных станций в 2024 году должно вырасти вдвое, до 1 мая 2024 года часть станций для подзарядки электрокаров будет работать бесплатно.
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