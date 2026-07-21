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Невилл о финале ЧМ-2026: «Аргентина играла как мешок с дерьмом. Если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Без Месси им и до полуфинала было бы тяжело дойти»

Гари Невилл раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счетом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

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