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Морено о назначении в «Сочи»: «Мотивирован новым приключением. Верю, что вместе совершим великие подвиги»

Морено о назначении в «Сочи»: «Мотивирован новым приключением. Верю, что вместе совершим великие подвиги»

«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Верю, что вместе мы совершим великие подвиги, и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — сказал Морено.

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