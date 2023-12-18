Экс-​глава разведки ФБР, расследовавший сговор Трампа и России, сел на 4 года за связь с Дерипаской

Mike1975 Бывший высокопоставленный чиновник ФБР, который возглавлял нью-​йоркское контрразведывательное подразделение агентства и сыграл ключевую роль в расследовании "сговора" Трампа и России, был приговорён к 4 годам тюремного заключения за сговор с Россией - и ему может грозить ещё более длительный срок по второму обвинительному заключению за сокрытие платежей в размере 225 000 долларов от бывшего сотрудника албанской разведки.