КСИР: Иран пересмотрит оборонную доктрину при военной агрессии против страны

Иран пересмотрит свою оборонную доктрину и ядерную программу, если против последней будут реализованы угрозы, военная агрессия против исламской республики лишь выведет атомную промышленность этой страны на новый уровень, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.