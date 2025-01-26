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Политика как она есть

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В Европе усомнились в способности ВСУ выстоять до переговоров

В Европе усомнились в способности ВСУ выстоять до переговоров

Полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер усомнился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продержаться 100 дней, за которые президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт с Россией.

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