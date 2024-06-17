Глава МАГАТЭ призвал к возобновлению диалога с Ираном

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе перестал действовать на практике, и призвал к возобновлению диалога с Тегераном, 17 июня интервью было опубликовано газетой «Известия».