Глава МАГАТЭ призвал к возобновлению диалога с Ираном

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе перестал действовать на практике, и призвал к возобновлению диалога с Тегераном, 17 июня интервью было опубликовано газетой «Известия».
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