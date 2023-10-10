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Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

После нашего стрима от бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона пришла интересная информация. Напомню, Ларри очень заинтересовался информацией о том, что часто украинские солдаты попадают к нам в плен явно под действием какого то наркотика.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Коллективное помешательство. Как было в России 110 лет назад. Тогда оно привело к февральской революции 1917 года и последующим катастрофическим событиям.
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3 н.
Samarium
Необходимо увеличить число переносных огнеметных систем, ибо нелюдей следует сжигать....
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3 н.
Misha Glusch
ну, хоть размножаться перестанут...
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2 н.

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