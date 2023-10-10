После нашего стрима от бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона пришла интересная информация. Напомню, Ларри очень заинтересовался информацией о том, что часто украинские солдаты попадают к нам в плен явно под действием какого то наркотика.
Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)
Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Коллективное помешательство. Как было в России 110 лет назад. Тогда оно привело к февральской революции 1917 года и последующим катастрофическим событиям.
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3 н.
Samarium
Необходимо увеличить число переносных огнеметных систем, ибо нелюдей следует сжигать....
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3 н.
Misha Glusch
ну, хоть размножаться перестанут...
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2 н.
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