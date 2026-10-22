На юге России осудили очередную лжецелительницу, обманувшую доверчивую клиенткуСнова лжецелители обманывают россиян — на этот раз история случилась в Батайске, где перед городским судом Ростовской области предстала женщина, выдававшая себя за специалиста по оккультным услугам.