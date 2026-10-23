Зимний скоростной режим начнет действовать с понедельника, 26 октября, на обходе Новой Усмани и Рогачевки – с 517-го по 544-й километр трассы М4 «Дон» в Воронежской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Зарплаты в предст...
- ЮВ Медицинские заклю...
- ДВ В Минздраве реком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым