ИИ представляет угрозу для выборов. Так считает ВЭФ

Дипфейки – главная угроза демократии по версии ВЭФДоклад Всемирного экономического форума и компании Accenture подчеркивает, что дипфейки представляют серьезную угрозу для демократических процессов, особенно в контексте предстоящих выборов в более чем 45 странах в 2024 году, включая Россию, США, Европейский союз и Индию.