Трамп допустил, что Украина станет Россией — 1083-й день спецоперации

Президент США Дональд Трамп допустил, что в какой то момент Украина может стать Россией. Дав понять, что исход украинского конфликта не определён, американский лидер заявил телеканалу Fox News 10 февраля, что его интересует не сделка между сторонами, а возврат затраченных средств.