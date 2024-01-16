Залужный заявил, что рассказал главе Военного комитета НАТО о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что он провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которого рассказал ему о ситуации на фронте.
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