Ярко вспыхнул, небо загудело: упавший в Якутии астероид стал сенсацией

Соцсети Вырваться в лидеры среди туристических направлений неожиданно может Якутия. Теперь она стала привлекательна для фанатов астрономии и просто искателей приключений, которые готовы отправиться на поиски фрагментов астероида.
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