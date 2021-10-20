ФБР и Дерипаска. Что стоит за обысками в домах олигарха?

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаФБР и Дерипаска. Что стоит за обысками в домах олигарха? ФБР провело вчера демонстративные обыски в домах российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.Вернуться к статье154НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон МартинГосударство как таковое перестает чего то значить когда все важные функции и финансовые кнопки влияния находятся у конкретных лиц , это крайне нездоровая ситуация которая создана во время правления семьи ельцина , по сути функции государственной власти были уничтожены расстрелом Верховного совета РСФСР и сконцентрированы в руках конкретного окружения ельцинской семьи ...ВладленУважаемый АМ! А что , Путин уже не при чем???Астон Мартина Вы как думаете ?ВладленПредполагаю, разруливает братков!!!Астон МартинЗначит Вам виднееАндрей Тихонова чё лавров не побежал его защищать ведь вместе на "пароходе" в норвегиях с блядями катались?NVS66 SergeiShulepovЛюбая политика это концентрированная экономика В.И.Ленин и не наоборот.Максим ПипотяВсе очень просто ...надо Русалу перестать продавать алюминий для американских самолётов, пусть используют чугуний ...алюминий и в России пригодится....например для постройки теплиц и прочая прочая ..ВладленГениально! А кто тогда купит произведенный алюминий, на что купить сырье ,заплатить зарплаты , налоги???Максим ПипотяА шо только в США алюминий востребован? Больше ни кому не надо?ВладленНи шо! Если не будут выполнены наложенные на Русал санкции. То он останется без экспортных продаж. Теперь ясно???Максим ПипотяТак Дерипаска уже не управляет Русалом...это раз....ну и внутри страны тоже есть потребность в алюминии...это два ...РУСАЛ без экспортных продаж, а СшА без алюминия....это три....ВладленДа хрен с ними с штатами,а внутреннего потребления не хватит!!!Максим ПипотяНадо развивать....)))Владимир ДомнинТипичный трендежь "экспертов" от Соловьева.Комментировать
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