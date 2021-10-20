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ФБР и Дерипаска. Что стоит за обысками в домах олигарха?

ФБР и Дерипаска. Что стоит за обысками в домах олигарха?

ФБР провело вчера демонстративные обыски в домах российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Астон Мартин
Государство как таковое перестает чего то значить когда все важные функции и финансовые кнопки влияния находятся у конкретных лиц , это крайне нездоровая ситуация которая создана во время правления семьи ельцина , по сути функции государственной власти были уничтожены расстрелом Верховного совета РСФСР и сконцентрированы в руках конкретного окружения ельцинской семьи ...
Владлен
Уважаемый АМ! А что , Путин уже не при чем???
Астон Мартин
а Вы как думаете ?
Владлен
Предполагаю, разруливает братков!!!
Астон Мартин
Значит Вам виднее
Андрей Тихонов
а чё лавров не побежал его защищать ведь вместе на "пароходе" в норвегиях с блядями катались?
NVS66 SergeiShulepov
Любая политика это концентрированная экономика В.И.Ленин и не наоборот.
Максим Пипотя
Все очень просто ...надо Русалу перестать продавать алюминий для американских самолётов, пусть используют чугуний ...алюминий и в России пригодится....например для постройки теплиц и прочая прочая ..
Владлен
Гениально! А кто тогда купит произведенный алюминий, на что купить сырье ,заплатить зарплаты , налоги???
Максим Пипотя
А шо только в США алюминий востребован? Больше ни кому не надо?
Владлен
Ни шо! Если не будут выполнены наложенные на Русал санкции. То он останется без экспортных продаж. Теперь ясно???
Максим Пипотя
Так Дерипаска уже не управляет Русалом...это раз....ну и внутри страны тоже есть потребность в алюминии...это два ...РУСАЛ без экспортных продаж, а СшА без алюминия....это три....
Владлен
Да хрен с ними с штатами,а внутреннего потребления не хватит!!!
Максим Пипотя
Надо развивать....)))
Владимир Домнин
Типичный трендежь "экспертов" от Соловьева.

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