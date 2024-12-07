Эффективность химиотерапии прямо зависит от менструального цикла

Хотя рак молочной железы диагностируется примерно у 30% женщин во время их менструального цикла, лечение этого заболевания часто подразумевает хирургическое вмешательство или химиотерапию, а иногда оба метода применяются последовательно.
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