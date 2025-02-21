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Россиянам напомнили, когда они смогут устанавливать самозапрет на кредиты

В России с 1 марта заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов. Об этом напомнил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

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