Красноярская урбанистка предложила сделать пляжи платными

Красноярцы еще не успели отойти от идеи преподавателя СФУ Вадима Серватинского сделать проезд по Коммунальному мосту платным, а мы уже решили разузнать у урбанистов, какие городские пространства могут попасть под монетизацию.
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