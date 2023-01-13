Шестерых обвинили в хищениях имущества из воинских частей Подмосковья и Петербурга

Причинённый фигурантами дела ущерб превышает 44 млн рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи завершили расследование хищений из воинских частей и учреждений в Московской области и Петербурге.
Причинённый фигурантами дела ущерб превышает 44 млн рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи завершили расследование хищений из воинских частей и учреждений в Московской области и Петербурге.
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