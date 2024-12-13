Российские школьники калечатся из-за тренда «полет Супермена»: что это такое и кто уже пострадал

Подростки в России часто сталкиваются с угрозами как в реальной жизни, так и в интернете. Речь идет об онлайн-мошенничестве, кибербуллинге, игровой зависимости, а также об опасных трендах, причем из них угрожают не только психологическому состоянию школьников, но и их здоровью.