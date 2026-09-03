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Царьград

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Германия пригрозила России санкциями: Ответ Путина вызвал у немцев удивление

Германия пригрозила России санкциями: Ответ Путина вызвал у немцев удивление

Berliner Morgenpost: Ответ Путина на угрозы ФРГ ввести санкции вызвал удивление в Берлине. От президента России откровенно ждали другого.

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