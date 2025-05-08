НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«Мне ######, если не забью». Хавбек «Интера» Фраттези о мыслях перед победным голом «Барсе» на 99-й минуте

«Мне ######, если не забью». Хавбек «Интера» Фраттези о мыслях перед победным голом «Барсе» на 99-й минуте

25-летний итальянец забил гол на 99-й минуте и принес победу миланцам по итогам экстра-таймов (4:3) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх