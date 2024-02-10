Американская компания расширяет возможности группировки спутников GPS для развития защищённой военной связи M-Code

В рамках усилий вооруженных сил США по модернизации GPS Космические силы США недавно объявили о принятии в эксплуатацию усовершенствованной системы GPS для чрезвычайных операций (COps), разработанной Lockheed Martin.
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