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Американская компания расширяет возможности группировки спутников GPS для развития защищённой военной связи M-Code

Американская компания расширяет возможности группировки спутников GPS для развития защищённой военной связи M-Code

В рамках усилий вооруженных сил США по модернизации GPS Космические силы США недавно объявили о принятии в эксплуатацию усовершенствованной системы GPS для чрезвычайных операций (COps), разработанной Lockheed Martin.

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