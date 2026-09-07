«Россия укрепляет свои зенитные возможности»: в зарубежном СМИ оценили новинки

В рамках своей экспозиции на международном авиасалоне в Эль-Аламейне в Египте Россия впервые представит новейший комплекс ПВО ТКБ-1167 «Бизон», разработанный для усиления защиты ключевых объектов инфраструктуры и позиций на поле боя от атак БПЛА.