В МИД Индии не стали отвечать на провокационный вопрос об Украине

Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела уклонился от ответа на неудобный вопрос о том, предпринимались ли участниками встречи попытки убедить Россию остановить конфликт на Украине.
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